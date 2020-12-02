Проспала несколько часов: в Никополе 4-летняя девочка отравилась спреем для горла

Девочку отправили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

В Никополе (Днепропетровская область) 4-летняя девочка выпила всю бутылочку спрея для лечения горла "Орасепт" (150 мл). После чего она проспала несколько часов.

Об этом рассказал директор Днепропетровского областного цента экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко, передает "Наше Місто".

Отмечается, что в конце ноября девочка выпила лекарство около 16:00, после чего уснула и проспала до 20 часов. Мама с трудом разбудила дочку и увидев, что та очень слабая и вялая, вызвала скорую помощь, пишет "Мост-Днепр".

"К счастью, мама вовремя заметила, что ребенок выпил бутылочку спрея для лечения горла "Орасепт". Работники скорой на месте промыли желудок через зонд и доставили пациентку в отделение интенсивной терапии 1-й горбольницы Никополя", – отметил Шевченко.

Девочку госпитализировали в детской отделение в состоянии средней степени тяжести.

Действующим веществом "Орасепта" является фенол. Передозировка фенола может вызвать поражение слизистых оболочек, тошноту, рвоту, повышенное потоотделение и диарею. Могут возникать головокружение и слабость. Пациенты могут испытывать возбуждение, после которого наступает потеря сознания.

Отметим, ранее в Одессе годовалая девочка отравилась метадоном, который принимала ее мать. Несмотря на опасность, мать до последнего отказывалась признаваться врачам, что именно могло привести к таким последствиям.