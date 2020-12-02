Около стратегического госпредприятия СБУ нашла схрон с артиллерийскими минами

Схрон был оборудован в лесополосе рядом с трассой межрегионального сообщения.

СБУ обнаружила в Запорожской области, около стратегического предприятия, тайник, где хранилось 56 единиц артиллерийских мин калибра 120 мм. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Схрон был оборудован в лесополосе вблизи трассы межрегионального сообщения.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются мероприятия по установлению источника происхождения военных средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности", – говорят правоохранители.

Нацполиция и пиротехники ГСЧС обезвредили снаряды.

Напомним, СБУ выявила в здании президиума Национальной академии аграрных наук, который расположен в Печерском районе столицы, тайник со взрывчаткой, большим количеством разнообразного пехотного оружия, и даже артиллерийскими снарядами.