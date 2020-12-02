В аэропорту Борисполь у двух украинок нашли бриллианты на 17 млн гривен

Украинки вернулись из страны Ближнего Востока с 38 пакетиками с драгоценностями и "забыли" их задекларировать.

СБУ перехватила в международном аэропорту Борисполь крупную партию контрабандных бриллиантов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

38 пакетов с бриллиантами общим весом более 50 граммов были обнаружены в личных вещах двух украинок, которые ехали из одной стран Ближнего Востока. Женщины пытались скрыть их от таможенного контроля.

Стоимость изъятых бриллиантов оценивается в почти 17 млн гривен, говорят правоохранители.

"Сейчас составляется протокол о нарушении таможенных правил, бриллианты изъяты правоохранителями", – сообщили в СБУ.

Напомним, ранее разоблачили пограничника и священника на контрабанде сигарет с использованием летательного аппарата. А в Сумской области около села Порозок на границе с Россией пограничники задержали грузовик с красной икрой.