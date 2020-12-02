В Украине эпидемия гриппа и ОРВИ: 200 тысяч острых случаев за неделю, порог превышен почти на 9%

В этом году показатели заболеваемости оказались почти на 15% выше аналогичного периода 2019 года.

За прошедшую 48-ю неделю 2020 года с 23 по 29 ноября в Украине 199 277 людей заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщается сайте Минздрава, почти 80 тысяч человек из этого числа, или 39,5% – это дети в возрасте до 17-ти лет.

Как сообщает МОЗ, эпидемический порог в Украине был превышен на 8,6%. В частности, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 525 человек на 100 тысяч населения. В этом году показатели заболеваемости оказались почти на 15% выше аналогичного периода 2019 года, когда за неделю с с 25 ноября по 1 декабря острыми формами инфекционных респираторных заболеваний заболела 171 тысяча людей.

[ + – ] Источник: МОЗ Украины

"Грипп – это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти", – сообщило министерство в своей публикации. По данным МОЗ, с 28 сентября по 22 ноября 2020 года гриппом и ОРВИ переболели 3,4% населения Украины, но летальных случаев за этот период не зарегистрировано.

Сообщается также, что с начала эпидемического сезона-2020, с конца октября, против гриппа были вакцинированы уже более чем 101 тысяча украинцев. Всего, по данным Кабмина, к нынешнему эпидемическому сезону в Украину было поставлено 665 тысяч доз вакцин.

[ + – ] Источник: МОЗ Украины

В течение прошлой, 47-й недели 2020 года (с 16-го по 22-е ноября) острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 188 725 человек, а "интенсивный показатель заболеваемости" составлял 497 человек на 100 000 населения.

Напомним, 12 ноября главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял на брифинге, что в Украине еще нет эпидемии гриппа, а эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ незначительно превышен в пяти областях.