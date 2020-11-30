Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог по Украине

Интенсивный показатель заболеваемости на 9,1% больше прошлогоднего.

В течение 47-й недели года (16–22 ноября) ОРВИ заболели 188 725 человек, из них 36,8% — дети в возрасте до 17 лет. Неделей ранее заболели 177 410 человек. Такие данные приводит Минздрав.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 496,7 на 100 000 населения, что на 2,8% больше эпидемического порога по Украине и на 9,1% выше прошлогоднего показателя на аналогичную дату.

[ + – ] Динамика интенсивного показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ

В стране не зарегистрировано циркуляции вирусов гриппа. За неделю не поступало сообщений о летальных случаях.

За неделю против гриппа вакцинировано 20 240 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 101 145 человек.

Напомним, в Славянске (Донецкая область) избили фельдшера бригады скорой помощи. На девушку напали, требуя сделать ребенку ПЦР-тест на коронавирус.

В МОЗ сказали, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что семейным врачам и мобильным бригадам выдадут новые экспресс-тесты на антиген COVID-19. А на КПВВ на Донбассе людей будут бесплатно тестировать на коронавирус.