Во Львове все же решили отказаться от массовых мероприятий на Новый год

Главный акцент будет на проведении небольших мероприятий.

Заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко сообщил, что в городе отказались от массовых мероприятий во время Рождества и Нового года. Об этом сообщает пресс-служба львовской администрации.

По его словам, главный акцент будет на проведении небольших мероприятий.

"Город откажется от проведения масштабных событий, как это было раньше, и призываем различные организации также отказаться от крупных мероприятий. Зато главный акцент будет на проведении меньших мероприятий, небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества. Речь идет об установлении рождественской шопки, Дидуха, и тому подобное", — сказал он.

Москаленко говорит, что вскоре начнут устанавливать главную елку города.

"Она будет привезена из Дрогобычского района, села Опаки. Ее высота — 18 метров. Для ее украшения будет использовано освещение по образцу прошлого года. Начнут ее устанавливать 13 декабря а засвет традиционно состоится 18 декабря", – сказал Москаленко.

Ранее мэр города Андрей Садовой заявил, что при введении локдауна необходимо учитывать специфику каждого региона. В частности, по его мнению, во Львове нельзя отменять празднование Рождества, поскольку в этот период в городе присутствует своя "особая атмосфера".

11 ноября Кабинет министров принял постановление 641, согласно которому в Украине ввели "карантин выходного дня". В ряде городов Украины местные власти отказались подчиняться решению Кабмина. Так, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что городская власть не собирается выполнять условия карантина выходного дня. По итогу Львовский исполком даже сделал субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября, чтобы не подчиняться карантину выходного дня.