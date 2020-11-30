Садовой не хочет вводить локдаун во Львове на новогодние праздники

Мэр считает, что "атмосфера Рождества" и жесткий карантин во Львове несовместимы.

Андрей Садовой заявил, что при введении локдауна необходимо учитывать специфику каждого региона. В частности, по его мнению, во Львове нельзя отменять празднование Рождества, поскольку в этот период в городе присутствует своя "особая атмосфера", сообщается на сайте Львовского горсовета.

"Мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина", — говорит Садовой.

Он отметил, что жесткие ограничения могут стать большим ударом по экономике города.

"Нужно смотреть, где какая готовность есть по стране. Если медицинская система готова — то это один вариант, если не готова — надо закрывать", — считает Садовый.

Мэр Львова добавил, что количество подтвержденных случаев коронавируса и занятых коек в больницах в городе остается стабильным. В медучреждениях Львова заняты около 49% койкомест.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял постановление 641, согласно которому в Украине ввели "карантин выходного дня". В ряде городов Украины местные власти отказались подчиняться решению Кабмина. Так, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что городская власть не собирается выполнять условия карантина выходного дня. По итогу Львовский исполком даже сделал субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября, чтобы не подчиняться карантину выходного дня.

Отметим, по состоянию на утро 30 ноября в Украине зафиксировано 9 946 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников, госпитализированы 1 161 человек; летальных случаев – 114; выздоровели 5 771 человек.