Полиция будет следить за преступниками на гироскутерах, а догонять их – на электросамокатах

Целью закупки электрических транспортных средств названо оснащение оперативных подразделений.

Национальная полиция объявила тендер на закупку гироскутеров, гиробордов, электросамокатов и моноколес (каждых по две единицы). В ответ на запрос агентства "Украинские новости" о цели закупки, Нацполиция заявила, что эта цель относится к служебной информации и не может быть обнародована. В ответе также говорится, что закупка данного оборудования проводится для выполнения заданий оперативными подразделениями.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 101 589 грн. Тендер в системе ProZorro объявлен 24 ноября.

Хотят купить гироскутеры типа Ninebot by Segvay MiniPRO 320 или эквивалент, гироборды типа IO Chic Smart-F/S3 Black или эквивалент, электросамокаты типа Xiaomi MiJia Electric Scooter Black M365 или эквивалент, моноколеса типа Inmotion SCV V5 + black или эквивалент.

Напомним, руководитель коммунального предприятия Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева уволен после того, как предприятие приняло самостоятельное решение о закупке нового автомобиля Toyota Land Cruiser. Такое решение не было согласовано с Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

Сюжетом ряда популярных мобильных игр-догонялок, например, Hoverboard Gyroscooter Police Chase 2019, являются погони полицейских за преступниками и нарушителями на различных электрических экзотических транспортных средствах.