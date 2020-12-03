Судью Кицюка, выносившего решения по активистам "Автомайдана", назначили судьей пожизненно

Кицюка одобрили всеми 15-ю голосами Совета.

Высший совет правосудия Украины единогласно решил назначить судью Виктора Кицюка судьей Печерского райсуда Киева пожизненно.

"Высший совет правосудия не выявил никаких фактов, свидетельствующих о недобропорядочности Кицюка и того, что его назначение негативно повлияет на авторитет правосудия и общественное доверие", – сообщил у себя в Facebook адвокат "Автомайдана" Роман Маселко в четверг, 3 декабря.

По его данным, член ВСП от прокуратуры Виктор Матвийчук, который еще неделю тому назад просил "отправить Кицюка в тюрьму на 6 лет, даже не сообщил, что вчера 15 общественных организаций заявили о том, что Кицюк является символом кривосудия".

"Член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий поблагодарил Кицюка за высокую оценку работы ВСП", – отметил Маселко. Адвокат добавил, что еще в 2017 году Совет отказался назначить Кицюка судьей пожизненно, потому что тот был "очевидно недобпорядочным".

В частности, 5 сентября 2017 года Высший совет не рекомендовал назначать Кицюка судьей, отказавшись продлить его полномочия бессрочно. Тогда ВСП принял решение отказать во внесении представления президенту о назначении Александра Билыка на должность судьи Голосеевского райсуда, Виктора Кицюка – на должность судьи Печерского райсуда, и Станислава Ноздрякова – на должность судьи Подольского районного суда города Киева.

В 2015 году судью Кицюка обвиняли в вынесении заведомо неправосудных решений (по части 2 статьи 375 Уголовного кодекса) за то что он привлекал к административной ответственности активистов "Автомайдана" во время "Революции достоинства". Однако по решению Конституционного суда эта статья УК Украины теряет силу в декабре 2020 года. На днях, 27 ноября судья Шевченковского райсуда Киева Лидия Щебуняева оправдала Кицюка по указанному делу.