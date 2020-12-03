Огонь изо рта: в Харькове восьмиклассник на уроке устроил "фаер-шоу" (видео)

Правоохранители уже провели воспитательную беседу со школьником и его родителями.

В Telegram-канале "ХХ" опубликовали видео, демонстрирующее как ученик восьмого класса харьковской школы №127 во время урока устроил "фаер-шоу". На ролике видно, что перед парнем стоит флакон, предположительно с легковоспламеняющейся жидкостью, а когда он поднес зажигалку ко рту оттуда вырвался столб огня.

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Представители издания Newsroom пообщались с директором школы Вячеславом Колесником, который рассказал, что в школе была проверка.

"Мы разбираемся. Видео опубликовали в социальной сети сегодня, но когда это произошло — я не могу сказать", — сказал директор школы.

3 декабря на странице Ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области в Facebook сообщили, что правоохранители Новобаварского района Харькова получили информацию об этом инциденте от четвертого факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел.

"Подросток во время учебного процесса поджигает антисептик, имитируя действия факира, чем нарушает учебный процесс и подвергает опасности себя и окружающих учеников", — написали правоохранители.

Сотрудники ювенальной превенции провели со школьником, его родителями и одноклассниками разъяснительную беседу касательно правил безопасности и поведения в школе.

Напомним, недавно в школе Харькова обнаружили колбы с боевым отравляющим веществом. А в Дергачевском лицее Харьковской области зафиксировано 43 случая отравления детей.