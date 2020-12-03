Должность спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины будет возвращена

В будущей администрации Байдена говорят о новых санкциях против РФ – не просто "сдерживающих" но и "ломающих" экономику России.

Советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович сообщил о грядущем возвращении должности специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины.

"Есть мощная поддержка, пока неформальная, от Британии и Соединенных Штатов. Разговор идет о том, что будет новый спецпредставитель США по Донбассу, то есть институционально возвращается эта должность", – заявил Арестович на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, 3 декабря.

По словам советника ОП, в окружении Джо Байдена уже рассматривают возможность введения против РФ более жестких санкций: "В будущей администрации Байдена много кто говорит неформально, что на Россию будут наложены санкции, которые не сдерживают, а уже калечат, ломают. Много кто говорит, что на каждую гибель нашего солдата надо открывать огонь артиллерии".

Кроме того, Арестович отметил, что 10 декабря состоится заседание на уровне глав государств ЕС, в ходе которого санкции против РФ будут продлены автоматически.

В 2017-2019 гг. должность спецпредставителя Госдепа США в Украине занимал Курт Волкер. Спустя почти два года работы, в конце сентября 2019 года, он сообщил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как Волкер был вызван в Палату представителей Конгресса США, где его допрашивали на тему контактов президента Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским.

Речь идет об истории с попыткой запустить процедуру импичмента Дональду Трампу, после утечки содержания разговора президентов США и Украины. По данным американской разведки, Волкер мог встречаться с Зеленским для того, чтобы передать последнему указания по расследованию в отношении дел Хантера Байдена, сына Джо Байдена в украинской газодобывающей компании "Burisma".

Напомним, в среду, 2 декабря, глава Офиса президента Андрей Ермак назначил советника по информационной политике в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам нацбезопасности и обороны.