Из ЛДНР в подконтрольную Украину передадут три сотни заключенных для дальнейшей отсидки

Прежде, чем поступить в украинские тюрьмы, заключенные из ОРДЛО пройдут карантин.

Омбудсмен Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что с представителями непризнанных ЛДНР обсуждался вопрос передачи нашей стране 300 заключенных для того, чтобы те продолжили отбывать наказание в местах лишения свободы на подконтрольной Киеву территории.

Об этом в четверг сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews", публикуя видеозапись заявления Денисовой.

"Проговорили вопрос возвращения на отбывание наказания относительно 300 граждан. Когда будут приняты соответствующие решения органами оккупационной власти, они нам будут переданы", – сообщила Денисова.

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По словам омбудсмена, прежде, чем поступить в украинские тюрьмы, заключенные из ОРДЛО пройдут карантин: "Как только будут завершены все карантинные мероприятия относительно пандемии Covid-19, мы возобновим этот процесс по передаче".

По словам Денисовой, представители ОРДЛО ей сказали, что ситуация с пандемией у них улучшается. Пока решались "простые вопросы", отмечает омбудсмен, поэтому после завершения карантина стороны вновь сядут за стол переговоров.

Кроме того, по словам обмудсмена, вскоре заработают все пункты КПВВ для того, чтобы жители неподконтрольных территорий могли приехать и получить свои социальные выплаты. Точных дат, впрочем, названо не было.

Напомним, недавно языковый омбудсмен Украины Тарас Кремень обратился в ряд местных советов, а также к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием запретить функционирование региональных языков в местных органах самоуправления.