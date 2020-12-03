АН-2 бесплатно в хорошие руки. СЕТАМ отдает конфискованный самолет "из книги рекордов Гиннеса"

На предложение уже откликнулся Государственный музей авиации.

СЕТАМ (Система електронних торгів арештованим майном) и Министерство юстиции безвозмездно отдадут самолет АН-2, который конфисковали в связи с контрабандой сигарет. Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

Этот тип самолетов внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как авиамашина, которая производится дольше всех в мире – около 70 лет.

"Вы знали, что воздушное судно АН-2 фигурирует в книге Гиннеса, как самолет, который выпускается дольше всех в мире — почти 70 лет? И именно такую арестованную "птичку" ГП "СЕТАМ" отдает безвозмездно совместно с Министерством юстиции Украины и Государственной исполнительной службой Украины", — сообщили в организации.

АН-2 имеет длину 12,4 м, высоту 5,35 и размах крыльев 18,17 м. На борту может находиться 12 пассажиров, с максимальным взлетным весом 5250 кг. Такой самолет может пролететь 900 км, а для разгона ему нужно 105 м.

Сообщается, что получить самолет могут органы государственной власти, учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, заведения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, дома ребенка при учреждениях исполнения наказаний, учреждения исполнения наказаний или следственных изоляторах или военные формирования. Также получить самолет можно на благотворительные цели, или для утилизации.

В комментариях под постом о самолете откликнулся Государственный музей авиации, который готов забрать самолет.

Напомним, самолет АН-2 задержали пограничники в Ивано-Франковской области, на нем переправляли на территорию Румынии табачные изделия. Злоумышленники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях (на промежуточных местах посадки/взлета) с целью предотвращения обнаружения мест загрузки правоохранительными органами.