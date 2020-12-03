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"Без короны с" короной". О заражении коронавирусом сообщил экс-регионал Михаил Добкин

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Михаил Добкин, Харьковская область, Коронавирус, Подписчики, Старый Салтов
Фото: instagram/dobkinmm

Политик не поделился информацией о том, в какой форме у него протекает болезнь. 

Известный экс-регионал, бывший глава Харьковской ОГА и экс-кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Без короны с "короной". Шел четвертый день борьбы", – написал бывший народный депутат. 

Он рассказал, что сейчас находится в Старом Салтове Харьковской области. Политик не поделился информацией, в какой форме у него протекает болезнь.

Многие подписчики пожелали Добкину терпения, выдержки и крепкого здоровья.

"Миша, выздоравливай", – написала одна из сторонниц политика. 

Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Гордону Михаил Добкин признался, что испытывает уважение к президенту России Владимиру Путину и действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко.