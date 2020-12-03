Голодные волки охотятся в селе на Ивано-Франковщине. Численность хищников выросла в 3 раза (видео)

Отстреливать хищников нельзя, так как село расположено на охраняемой природной территории.

Карпатское село Ворохта (Ивано-Франковская область) атакуют волки. Они опасно приближались к домам людей, их жертвами уже стали более десятка домашних собак. Об этом говорится в телевизионном сюжете.

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Камеры наблюдения одного из домов зафиксировали, как двое животных ночью рыскали по двору. Местные жители предполагают, что это волки или дикие собаки. На этот раз приход зверей обошелся без жертв.

Лесники говорят, что волков в близлежащих лесах стало намного больше – почти в три раза. Возможно, они пришли из соседней Румынии. Приближаться к человеческому жилью, скорее всего, зверей заставляет голод.

Отстреливать волков нельзя, так как Ворохта находится на охраняемой территории Карпатского природного национального парка (в верховьях реки Прут, на северных склонах Лесистых Карпат, близ Яблоницкого перевала).

Власти просят жителей Ворохты быть осторожными и особенно следить за детьми, так как волки нападают на взрослых людей очень редко.

Напомним, в Чернобыльской зоне специалисты заметили больше количество рысей и волков. Они пришли на территорию зоны, скорее всего, из Беларуси и уже успели увеличить свою популяцию, но при этом очень часто остаются голодными.