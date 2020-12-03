"Вы государственный преступник": В Ровно бывший АТОшник накинулся на Порошенко (видео)

Активист и доброволец Ярослав Гранитный заявил, что экс-президент сломал ему жизнь.

В здании горсовета в Ровно произошла перепалка между бывшим АТОшником Ярославом Гранитным и пятым президентом Украины Петром Порошенко, который приехал в областной центр, чтобы присутствовать при вступлении в должность мэра своего однопартийца Александра Третьяка.

Доброволец Ярослав Гранитный, который три года находился в СИЗО якобы из-за подозрений в сепаратизме, назвал Порошенко предателем и обвинил экс-президента в том, что он сломал ему жизнь.

Видео конфликта опубликовано на странице в Facebook PavlovskyNews.

Молодой мужчина, адресуясь к Петру Порошенко, кричал, в частности: "Вы меня посадили, но не доказали мою вину!".

Гранитный заявил, что его бездоказательно обвинили в сепаратизме и назвали предателем, тогда как на самом деле он защищал страну.

Стороны обменялись взаимными обвинениями. Порошенко призвал Гранитного "идти в суды и доказывать свою невиновность", а тот в ответ заявил о "давлении на суды и прокуратуру" со стороны Порошенко.

Напоследок ветеран АТО обозвал Порошенко "государственным предателем" и проклял его и семью.

[ + – ]

Издание со ссылкой на местные СМИ, отмечает, что в 2017 году Гранитного задержали за митинг в поддержку легализации добычи янтаря.

В конце января этого года, после почти трех лет пребывания за решеткой, Гранитный вышел на свободу, и до этого времени находился под домашним арестом с обязательством носить электронный браслет.

Напомним, в мае 2018 года боец "Азова" Олег Толмачев на вручении наград победителям Invictus Games отказался пожать руку тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко.