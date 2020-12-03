Скульптуру уже третий раз повреждают вандалы.

В Запорожье восстановили поврежденный вандалами "Памятник родителям". Об этом сообщает пресс-служба Запорожского облсовета.

Это уже третий случай вандализма, который был зафиксирован в отношении данного памятника. Первые два раза злоумышленники похищали собачку, которая находилась у ног пожилой пары — небольшого пуделя. А в третий раз повредили скульптуру мужчины — отбили часть ноги.

Реставрационные работы помогла выполнить общественная организация "Запорожская Скала", которой также принадлежит идея создания "Памятника родителям". Скульптором стал Борис Чак. Сначала был замысел закрепить и украсить скульптурой парк напротив Дома профсоюзов, но потом решили перенести ее в Александровский район — в сквер Театральный, где она и находится с 2018 года.

Борис Чак вновь заполнил недостающий элемент – украденную часть памятника. Фигурку нового пса, распечатали на 3D-принтере и отлили заново. А сегодня, 3 декабря, установили в Театральном сквере, на месте, рядом с "хозяевами" — там же, где до этого была украденная собака, передает Vgorode.

Фото: пресс-служба Запорожского горсовета

"Хочу обратиться к жителям с призывом не разрушать и не ломать то, что мы делаем для города. На самом деле все это воплощается за ваши же деньги как налогоплательщиков. Поэтому все, что сделано нашими общими усилиями – следует беречь", — отметил председатель Александровской районной администрации Валерий Мостовой.

Напомним, в январе около польского села Верхрата в Подкарпатском воеводстве на горе Монастырь вандалы разгромили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА).