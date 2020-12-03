Германия выделит Украине еще 70 млн евро. Теперь – на децентрализацию и энергоэффективность

Средства обещано выделить в надежде на то, что процесс реформ в Украине будет продолжаться.

Германия выделяет 70 млн евро для повышения энергоэффективности, устойчивого экономического развития и демократии, гражданского общества, государственного управления и децентрализации в Украине. Об этом сообщило посольство ФРГ в Украине.

Это решение принято по итогам завершившихся 2 декабря межправительственных переговоров по вопросам политики развития.

В сообщении подчеркивается, что новые обязательства Германии по финансированию связаны с ожиданием, что процесс реформ в Украине будет продолжаться. "Мы хотим ободрить и поддержать украинское руководство в последовательном продолжении начатого курса реформ и модернизации – особенно учитывая рост сопротивлений", – сказала статс-секретарь министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Мария Флаксбарт.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что результаты реформ заметны только через месяцы или годы – "в отличие от требований бурной политической современности". "Но Германия как партнер по вопросам реформ имеет большую выдержку", – заверила она.

Новым финансированием Германия поддержит Украину во внедрении таких реформ, как процесс децентрализации, реализация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в области торговли, а также принятие мер энергоэффективности.

После 2014 года Германия оказала помощь Украине уже на сумму 1,8 млрд евро.

Напомним, в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии заявили, что возобновление прокладки трубопровода "Северный поток — 2" в водах Германии намечено на декабрь 2020 года.