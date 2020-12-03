В суде Мелитополя нет денег на пересылку писем – жителей просят переходить на электронную почту

Всех, кто обращается в суд, просят оставить электронный адрес и мобильный телефон.

Мелитопольский горрайонный суд вынужден был обратиться к жителям города перейти на электронный способ переписки, в связи с критической ситуацией с финансированием, и как следствие проблемами по отправке почтовой корреспонденции.

Об этом говорится на странице суда в Facebook.

Всех, кто обращается в суд, просят оставить электронный адрес почты и мобильный телефон.

"В связи с критической ситуацией, сложившейся с финансовым обеспечением деятельности Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, в том числе в части ассигнований на отправку почтовой корреспонденции, и с целью своевременного и оперативного сообщения о времени и месте судебных заседаний в судебных делах, получения процессуальных документов в делах, просим: при обращении в суд в обязательном порядке указывать адрес электронной почты и мобильные средства связи; обращаться в суд с заявлением о получении процессуальных документов по делу в электронном виде", – говорится в сообщении.

Суд указал разделы на сайте, куда должны заходить граждане в случае необходимости получить процессуальные документы.

"Образец заявления на получение процессуальных документов по делу в электронном виде размещен на странице суда на официальном сайте Судебной власти Украины в разделе "Другое" – вкладка "Информация для граждан" – вкладка "Образцы заявлений" и на стенде в здании суда. Также напоминаем о возможности получения процессуальных документов суда средствами подсистемы "Электронный суд", – говорится в сообщении.

Мелитопольское издание Местные вести отмечает, что судей призывают экономить и использовать альтернативные способы оповещения граждан – электронные письма, телефонные сообщения. Бумажная корреспонденция отправляется только в случаях, когда другого выхода нет.

Отметим, бюджетный комитет не поддержал правку в госбюджет-2021 об увеличении финансирования судей Конституционного суда.