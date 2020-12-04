Транспорт во время локдауна закрывать не будут, – Шмыгаль

Премьер уверен, что транспорт не является основным источником распространения вируса.

Останавливать в городах работу общественного транспорта, а также деятельность авиакомпаний и железной дороги не планируется даже при ужесточении карантинных ограничениях.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Транспорт будет работать, и авиакомпании, и железная дорога и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии", – сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что Кабмин планирует представить конкретику по ужесточению карантина в Украине в среду, 9 декабря, во время правительственного заседания.

О том, что в период возможного локдауна ограничение транспорта не предусмотрено, рассказал ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий.