В случае введения локдауна транспорт ограничивать не будут, – Криклий (видео)

По словам министра, внутренние перелеты отменять также не будут.

В период возможного локдауна ограничение транспорта не предусмотрено.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, во время консультаций о введении локдауна, он настаивает на том, чтобы транспорт оставался рабочим.

"Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт оставался работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", – сказал Криклий.

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Он уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять также не будут. Что касается международного авиасообщения, то следует учитывать ситуацию в другой стране.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", – подчеркнул Криклий.

Он также добавил, что нужно исходить из рационального подхода и люди будут передвигаться на общественном транспорте в основном из деловых потребностей.

Кроме того, как уточнил нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, в случае введения в Украине локдауна международное авиасообщение прекращать не будут, но не исключены некоторые ограничения для внутренних авиарейсов, пишет "Апостроф".

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.