В Одесской области решением суда отменили русский язык как региональный

Одесский областной совет поддержал решение суда.

Одесский окружной админсуд отменил региональный язык в Одесской области. Об этом у себя в Facebook сообщил активист Святослав Литинский.

"В Одесской области (решение облсовета) – отменен региональный язык. Вчера соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", – написал Литинский в пятницу утром, 4 декабря.

Отметим, что конце августа 2020 года, региональный язык отменили в городе Одесса.

Как сообщается в решении Суда, противоправным и недействительным было признано решение Одесского городского совета "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Одессе", принятое 13 августа 2012 года, и предоставившее русскому языку статус регионального.

Напомним, 28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал закон Украины "О принципах государственной языковой политики", как не соответствующий основному закону страны. Отметим, что, к примеру, на Закарпатье региональный венгерский язык до сих пор функционирует на основании вышеуказанного неконституционного закона.

Как мы сообщали ранее, 30 ноября, в Сюртовской объединенной территориальной общине, на Закарпатье, местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.