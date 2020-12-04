В Днепропетровской области 15 ветеранам Второй мировой раздали медали от Путина (видео)

Родственники одного из ветеранов собираются обратиться в СБУ.

В Новомосковске (Днепропетровская область) 15 ветеранов Второй мировой войны получили юбилейные медали от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал 11 TV.

Отмечается, что медали приурочены к "75-летию победы в Великой отечественной войне". Одну из них в ветеранской организации забрала дочка 95-летнего Василия Волошко.

Любовь Волошко рассказала, что ей позвонили из городского совета ветеранов и попросили забрать награду.

"Я там не посмотрела, пришла домой, надела очки и прочитала все. Возмущению моему не было предела… Это вещественные доказательства, я считаю, что это преступление против нашего государства. Сегодня, когда идет война, когда против нас воюет Россия, кроме возмущения, злости, ничего не может быть", – сказала женщина.

Дочь ветерана отметила, что ее отец с 2014 года, когда Россия напала на Украину, откладывал из пенсии деньги на помощь украинским военным. Про медаль ему не рассказали, так как, по словам дочери, для него это будет болезненным ударом.

Председатель Новомосковского совета ветеранов Михаил Горбов сказал, что 15 российских медалей в Днепропетровскую область прислали из областного совета ветеранов Харькова.

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"Все очень довольны, кроме одного. Даже не одного, а его дочери, он даже не знает о медали. Если бы узнал, он бы помолодел на пару-тройку лет", – считает Горбов.

В Днепропетровской организации всеукраинского объединения ветеранов раскритиковали тех, кто присылал медали и тех, кто их принял.

"Я их считаю коллаборантами и врагами Украины. Они сознательно или бессознательно стоят на стороне нашего непримиримого врага, которой сейчас Российская Федерация", – сказал глава организации Владимир Лендич.

Он считает, что медали попали в Украину незаконно.

По информации телеканала, семья ветерана Волошко собирается обратиться в СБУ для выяснения обстоятельств награждения.

Отметим, ранее американец Джо Куба попросил пользователей интернета отправить ему 100 открыток к его 100-летнему юбилею. Просьба ветерана Второй мировой войны растрогала жителей всего мира, и он получил тысячи поздравительных открыток.