Украинские пограничники не слышали выстрелов на границе, о которых заявляла ФСБ РФ

ГПСУ дополнительно проверяет участок местности и также пройдет встреча с РФ для выяснения всех обстоятельств.

Украинские пограничники не фиксировали перестрелку на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Кроме того, российская сторона, до этого немедленно не информировала украинских пограничников о каких нестандартные ситуации на общем участке границы", – сообщают пограничники.

ГПСУ дополнительно проверяет участок местности, на которую указывает РФ, где могло произойти нарушение границы.

Также пройдет встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.

Напомним, сегодня ранее ФСБ России сообщила, что на границе РФ с Украиной произошла перестрелка, в результате чего один человек убит. Инцидент произошел на участке Пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям. По данным российских спецслужб, при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. Как сообщает Telegram-канал "Легитимный", убитый относится к криминальным элементам.