Названы самые большие ценители украинской водки в мире

Список ТОП-клиентов Украины возглавили: Казахстан, Арабские Эмираты и Армения.

В июле-августе 2020 года поставки украинской водки за границу составили 10,4 млн долларов, сообщает УНН со ссылкой на данные от Государственной службы статистики Украины.

Как отмечается в публикации, больше всего водки было поставлено в Казахстан – на 1,2 млн долларов. Второе место в списке топ-покупателей занимают Объединенные Арабские Эмираты. Так, за два месяца поставки украинской водки в ОАЭ составили 872 тысяч долларов. На третьем месте – Армения, с показателем в 856 тысяч долларов.

По информации Госстата, немало украинской водки было поставлено также в Германию (на 475 тысяч долларов), Польшу (на 450 тысяч долларов) и Латвию (на 450 тысяч долларов).

Согласно заявлению председателя ассоциации "Укрводка" Владимира Остапюка от 23 ноября, за январь-сентябрь 2020 года были произведено 8799 тысяч декалитров водки, что на 11,7% больше, чем в 2019 году. По его словам, общий экспорт украинской водки за год увеличился еще больше – на 13,4%.

При этом, по данным Госстатистики, от 11 ноября, за год производство водки в Украине увеличилось только на 5%.

Более активную динамику роста Госстат отметил в изготовлении ликеров – на 12,4%. Также зафиксирован рост производства солодового пива – на 2,2%, и других слабоалкогольных напитков – на 1,9%. Одновременно с этим, отмечается рекордное проседание выпуска вермутов и ароматизированных вин – в целом речь идет о показателе в минус 80,6% от прошлогодних объемов.

Напомним, в начале ноября президент ОАЭ Халифа бен Зейд аль-Нахайян подписал указ, которым разрешил употребление алкоголя гражданами после 21 года в специальных общественных местах и в частном порядке, за что ранее следовало уголовное наказание.