Проглоченные магнитные шарики серьезно повредили кишечник двухлетней львовянки

В подобных случаях без проведения серьезной операции помочь ребенку, как правило, нельзя.

Хирурги львовской городской детской больницы срочно прооперировали двухлетнюю девочку, которая проглотила 31 неодимовый магнит в виде шариков. Попав в разные петли кишечника, эти очень сильные магниты начали притягиваться друг к другу и пробили кишечник ребенка в семи местах. Операция по спасению продолжалась почти два часа.

Как сообщил детский хирург Дмитрий Грицак, девочке 2 года и семь месяцев. В больницу она поступила с жалобами на боль в животе. Рентген показал, что ребенок проглотил магнитные шарики, которые попали в кишечник.

Ранее, 6 сентября, в львовскую областную детскую больницу положили девочку из Дрогобычского района, которая за два дня проглотила 36 магнитных шариков. Девять из них попали в кишечник, а 27 сцепились вместе и поэтому застряли в желудке. Девочку, которой 2 года и 10 месяцев, пришлось срочно оперировать.

Напомним, австралийский астрофизик Дэниел Рирдон решил смастерить устройство, которое помогло бы людям избавиться от привычки прикасаться к лицу и уменьшило бы риск заражения коронавирусом. Однако эта затея закончилась в больнице после того, как в носу у него застряли четыре магнита.