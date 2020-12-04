Уволенный беркутовец в Харькове восстановлен в должности и получит денежную компенсацию

Ранее суд посчитал, что обвиняемый в ходе предварительного заключения отсидел практически весь срок, к которому он мог быть приговорен.

Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в правоохранительных органах бывшего командира роты харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова.

Также суд распорядился взыскать с МВД в пользу Шаповалова 11,3 тыс. грн компенсации за дни "вынужденного прогула".

Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Из МВД он был уволен в ноябре 2015 года. Его обвиняли в превышении служебных полномочий, которое привело к гибели троих и ранению 107 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.

Он не признавал своей вины в тяжких последствиях, вызванных превышением служебных полномочий, но признал вину в незаконном обращении с оружием.

В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи. Принимая это решение, суд руководствовался "законом Савченко", так обвиняемый в ходе предварительного заключения отсидел 9 лет из 10-ти, которые максимально предусмотрены по предъявленным ему обвинениям.

"Закон Савченко" устанавливает, что один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом наказания. Его принятие инициировала народным депутатом Украины VIII созыва Надежда Савченко.

30 августа 2019 года суд вынес вердикт по делу экс-беркутовца, обвиняемого в пытках активистов Евромайдана. Сторона обвинения не смогла доказать вину Андрея Хандрыкина.

Старший директор офиса генерального секретаря Amnesty International Колм ОʼКуанахайн во время своего визита в Киев в феврале 2019 года заявил, что украинская власть не смогла добиться справедливости для всех пострадавших во время Евромайдана.