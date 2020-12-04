Верховная Рада упростила регистрацию вакцин от коронавируса в Украине

В списке препаратов, для которых ускорена процедура регистрации, российской вакцины нет.

Верховная Рада приняла в целом закон №4314 "об обеспечении профилактики коронавирусной болезни Covid-19" в Украине. Трансляция пятничного заседания ВР велась на официальном YouTube-канале парламента "RadaTVchannel".

Так, "за" соответствующий законопроекта в первом чтении проголосовали 267 депутатов, а во втором чтении – 270 парламентариев. Документ опубликован на сайте ВР. Закон был принят без обсуждения.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его целью является "создание условий для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам против Covid-19".

Согласно новому закону, сроки утверждения протоколов клинических испытаний лекарств от коронавируса, а также вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики болезни сокращаются до 5 дней. Кроме того, сокращается термин, отведенный на проведение экспертизы регистрации указанных лекарственных средств.

[ + – ] YouTube / RadaTVchannel

Как сообщается на сайте парламента, новый закон №4314 вносит изменения в закон "О лекарственных средствах", а также в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни".

Отмечается, что данные положения могут применяться только при условии, что такие лекарственные средства, вакцины и иммунобиологические препараты зарегистрированы компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или проходят клинические испытания в этих странах. Кроме того, ускоренная проверка касается препаратов, одобренных по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Ранее в ВОЗ заявили, что внесут российскую вакцину "Спутник V" в перечень рекомендуемых препаратов, если она будет отвечать обязательным критериям организации. На днях, 2 декабря министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит первые 8 млн доз вакцин от коронавируса.