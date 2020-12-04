Год трагедии в Одесском колледже: пожар, в котором погибли 16 человек, все еще не расследован

Местные власти готовы приступить к восстановлению здания, но пока не могут договориться с бывшими его совладельцами.

Исполнился год со дня пожара в Одессе, в котором погибли 16 человек. С раннего утра 4 декабря у руин здания появился траурный венок от руководства города и области, потом состоялась панихида по погибшим. Об этом сообщило местное издание "Думская".

Пожар произошел в так называемом доме Асвадурова. В нем размещались колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии и ряд других учреждений Национальной академии наук (НАН).

За минувший год никто не понес уголовную ответственность.

Расследование дела о пожаре правоохранители завершили 30 июня, после чего прокуратура направила обвинительный акт в суд. Вина возлагалась на директора колледжа, завхоза, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего замдиректора по административно-хозяйственной работе.

Но заседания суда постоянно переносятся. То из-за массового отсутствия потерпевших, то из-за того, что забыли пригласить прокурора, то обвиняемые потребовали отвода судьи, то занятыми были адвокаты.

Следствие установило, что пожар начался из-за включенного электрообогревателя, который преподаватель оставила в закрытом кабинете без присмотра.

Тем временем, сгоревшее здание продолжает разрушаться. Его разграбили мародеры, руины стали пристанищем бездомных. По словам нового главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, восстановление дома не начинается из-за позиции Национальной академии наук.

НАН вместе с Министерством образования были главными пользователями здания и занимали вместе около 9 тысяч квадратных метров. Еще тысяча квадратных метров в нем принадлежала городской громаде Одессы.

НАН готова передать свои помещения городу, который заинтересован в восстановлении здания, которое является памятником архитектуры. Но академии требует компенсации: передать ей 6 тыс. кв. метров в другом месте. "Я дал поручение всем службам, чтобы комплексно подойти к вопросу, посмотреть, какие здания и сооружения еще есть у НАН, в каком они состоянии, как используются. Возможно, тогда аппетиты уменьшатся, и мы найдем взаимопонимание", — сказал глава ОГА.