Шахтерам выплатят 1,4 миллиарда долгов по зарплате, – премьер-министр

Горняки обещали проводить акции неповиновения, если долг не будет погашен до конца недели.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 1,4 млрд грн, которые должны быть выплачены шахтерам, поступят в ближайшее время. Об этом он сообщил на заседании Верховной Рады, передает Час Пик.

"Относительно заработной платы шахтеров — был проголосован соответствующий законопроект. В среду правительство приняло соответствующие решения по распределению средств", — сказал Шмигаль.

Издание сообщает, что в государственном бюджете предусмотрена сумма в 1,4 млрд гривен на выплату и погашение задолженности шахтерам. Деньги возьмут с обязательных выплат в госбюджет от "Нафтогаза" и "Укрнафты".

Напомним, 1 декабря дидер Укруглепрофсоюза Виктор Турманов обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием погасить на этой неделе 1,2 млрд грн долга по заработной плате шахтерам. Турманов заявил, что если в течение текущей недели не будет осуществлена ​​полная выплата заработной платы, последуют акции неповиновения "в разных формах".

В ноябре президент Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов за выделение миллиарда гривен на погашение долгов перед шахтерами.