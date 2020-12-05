"Демонстрируем поддержку": волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины над Крымом (фото)

Вскоре планируется запустить еще один флаг на Донецк и на Луганск.

Волонтеры запустили над временно оккупированным Крымом 20-метровый украинский флаг.

Об этом рассказал волонтер из Краматорска Влад Борода, передает "Громадське радио".

По его словам, акцию приурочили ко Дню Вооруженных сил, который Украина будет отмечать 6 декабря. Размер флага 20 на 7 метров. Его запустили вместе с 7 тысячами листовок.

"В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск", – сказал волонтер.

Влад Борода уверяет, что такой акцией демонстрируется, что Крым – это украинская земля.

"Самое главное, мы демонстрируем свою поддержку людям, которые остались на оккупированных территориях, которые верят в нас, которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не оккупированной", – сказал Борода.

Он уточнил, что деньги на пошив флагов присылали, в том числе жители оккупированных территорий.

Флаги сшила волонтер из Мариуполя Оксана Муравьева.

Отметим, 15 августа украинские волонтеры запустили в небо 25-метровый украинский флаг на административной границе с Крымом. А 23 августа украинский флаг запустили в небо над оккупированной частью Донбасса.