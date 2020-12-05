Зеленский принял участие в открытии памятника космонавту Леониду Каденюку (фото)

Монумент был открыт в 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю.

В субботу, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии памятника украинскому космонавту Леониду Каденюку.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Монумент был открыт на Байковом кладбище в 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия".

Отмечается, что Зеленский инициировал ускорение создания памятника. Для сбора средств на проект был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз памятника выбрали родственники космонавта.

"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что со времен полета Каденюка в космос у Украины не было подобных успехов в аэрокосмической отрасли.

"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так – необходимо уважать историю. Это обязанность государства", – сказал президент.

Президент также пообщался с семьей Каденюка. В частности, Зеленский пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.

Каденюк умер 31 января 2018 года во время пробежки в парке "Царское село". Ему было 67 лет.

С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87.