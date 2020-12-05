На фабрику, производившую елочные игрушки для РФ, приехали АТОшники, СБУ и полиция (видео)

Всего для армии России фабрика произвела 75 игрушек.

Группа ветеранов АТО прибыла на Клавдиевскую елочную фабрику под Киевом, на которой производили елочные игрушки с логотипом армии России. Они потребовали от собственника компании показать контракты и утилизированные игрушки. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Между пришедшими и и. о. председателя правления фабрики Павлом Гукасом произошла перепалка. Сначала мужчина утверждал, что не знал, с каким конкретно логотипом делались игрушки, потом признал, что у него есть контракт с РФ и что это не запрещено законом.

"Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги, больше миллиона в бюджет", – сказал собственник.

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АТОшники не согласились. Один из них ответил, что "покинул работу и пошел воевать". В итоге Гукас признал, что "вляпался" и попросил подождать полицию.

"Что хотите, то и делайте. Палите меня, бейте, что хотите, вляпался", – сказал он.

По данным PavlovskyNEWS, всего для армии России фабрика произвела 75 игрушек.

Как пишет Facebook-канал "360 градусов", правоохранители на место происшествия уже прибыли. В настоящее время они проводят осмотр помещения. Позже к полицейским присоединились и представители СБУ.

Ранее сообщалось, что во время экскурсии на Клавдиевскую фабрику елочных украшений в одном из цехов были обнаружены шары с символикой армии России. Позже администрация фабрики заявила, что одним из рынков сбыта продукции была РФ и пообещала утилизировать партию товара.