Под Киевом фабрика производила новогодние игрушки с логотипом армии России (видео)

Администрация фабрики признала, что сотрудничает с Россией.

В Киевской области Клавдиевская фабрика производила елочные украшения с логотипом армии России.

Об этом в Facebook сообщил экскурсовод Сергей Савченко.

На видео, которое опубликовал Савченко, видно, как одна из работниц фабрики расписывает елочные шары, на которые нанесена символика российской армии.

Когда разложенный в коробки товар начали снимать, оператора спросили: "Кто вам разрешил здесь фотографировать". Съемку, по словам Савченко, силой пытались прекратить.

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"На входе к художественному цеху экскурсовод настаивает, что фото и видеосъемка запрещены. Теперь я понимаю почему. Не дай Бог посетителю увидеть, что там за украшения производят мастера… Это попадет в Интернет, тогда откроется столько интересного, а вместе с тем – нежелательного, неафишируемого", – написал Савченко.

Пользователи социальной сети поинтересовались, куда же направляется товар и кто является заказчиком. Кое-кто предполагал, что новогодние украшения с "армией РФ" изготавливают в целях пропаганды, другие утверждали, что – на экспорт.

Тем временем администрация фабрики признала, что сотрудничает с Россией.

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков", – говорится в сообщении Павла Гукасова, который распространила в Facebook пресс-служба предприятия.

На фабрике утверждают, что тираж уже ликвидировали, а в будущем все заказы будут проходить этический контроль. Руководитель предприятия извиняется и разделяет возмущение общественности.

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