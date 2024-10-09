Редкую карточку Pokemon выставят на аукционе: она может стоить 250 000 фунтов стерлингов

Было выпущено всего 39 экземпляров карты Pokemon. Теперь эксперты прогнозируют, что коллекционная вещь положит начало скачку цен, которая может превысить четверть миллиона фунтов стерлингов.

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Pikachu Illustrator является одной из 39 карт и она была вручена победителю и призеру конкурса рисунков, организованного CoroCoro Comics в 1998 году. Ее выставят для продажи на французском аукционном доме Aguttes с 15 по 22 октября, пишет Mirror.

Прогнозируется, что карту могут приобрести за 250 тысяч фунтов, то есть примерно 13,2 млн грн.

Эксперт по коллекционным картам Франсуа Тьерри отметил, что данная карточка — настоящий трофей для самых больших любителей покемонов. Обладание ею ставит их в один ряд с самыми уникальными коллекциями в мире. К примеру, одну из карт приобрели за 4 миллиона фунтов стерлингов в 2021 году.

Редкая карта Пикачу — не единственная, которая может стоить целое состояние. Исследования показывают, что карты огнедышащего дракона Чаризарда возглавляют таблицы стоимости, а некоторые ее версии могут стоить до 5300 фунтов стерлингов.

Чаризард доминирует на рынке карт Pokemon с впечатляющей общей стоимостью карт в $21 468,91 (£16 000). Стоимость его 62 карт существенно различается, от $2,86 до $7 182,99 (£5 300).

Напомним, Маделин Брайс из Канзас-Сити не подозревала, что ее муж хранит дома целое состояние. Как оказалось, его карточки с изображением покемонов могут стоить серьезных денег.

Также Фокус писал, что член японской мафии попался полиции на краже карточек с покемонами.