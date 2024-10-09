Рідкісну картку Pokemon виставлять на аукціоні: вона може коштувати 250 000 фунтів стерлінгів

Було випущено всього 39 примірників карти Pokemon. Тепер експерти прогнозують, що колекційна річ покладе початок стрибку цін, який може перевищити чверть мільйона фунтів стерлінгів.

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Pikachu Illustrator є однією з 39 карт, і її було вручено переможцю та призеру конкурсу малюнків, організованого CoroCoro Comics у 1998 році. Її виставлять для продажу на французькому аукціонному домі Aguttes з 15 по 22 жовтня, пише Mirror.

Прогнозується, що карту можуть придбати за 250 тисяч фунтів, тобто приблизно 13,2 млн грн.

Експерт з колекційних карт Франсуа Тьєррі зазначив, що ця картка — справжній трофей для найбільших любителів покемонів. Володіння нею ставить їх в один ряд із найунікальнішими колекціями у світі. Наприклад, одну з карток придбали за 4 мільйони фунтів стерлінгів у 2021 році.

Рідкісна карта Пікачу — не єдина, яка може коштувати цілий статок. Дослідження показують, що карти вогнедишного дракона Чарізарда очолюють таблиці вартості, а деякі її версії можуть коштувати до 5300 фунтів стерлінгів.

Чарізард домінує на ринку карт Pokemon із вражаючою загальною вартістю карт у $21 468,91 (£16 000). Вартість його 62 карт істотно різниться, від $2,86 до $7 182,99 (£5 300).

Нагадаємо, Маделін Брайс із Канзас-Сіті не підозрювала, що її чоловік зберігає вдома цілий статок. Як виявилося, його картки із зображенням покемонів можуть коштувати серйозних грошей.

Також Фокус писав, що член японської мафії попався поліції на крадіжці карток з покемонами.