Никаких поблажек: ребенка "оштрафовали" за неправильную парковку (фото)

Игрушечный Mercedes-Benz был не в лучшем состоянии, а его переднее левое колесо было отсоединено.

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Брошенному игрушечному автомобилю Mercedes-Benz выписали штраф за неправильную парковку после того, как он был брошен на одном из тротуаров в Великобритании. Об этом рассказал пользователь с ником calathiel94 на популярном форуме Reddit.

Сотрудник дорожной службы, похоже, увлекся, выписав штраф за парковку ребенку, который оставил на лобовом стекле детского автомобиля.

Игрушечный Mercedes-Benz был не в лучшем состоянии, а его переднее левое колесо было отсоединено.

"Заметил это нарушение правил парковки по дороге на работу сегодня. Парковочные надзиратели, как всегда, старательны", — написал пользователь Reddit, добавив, что улица, о которой идет речь, находится в Нортгемптоне.

Пользователи форума отметили комичность ситуации и отличное чувство юмора работника парковки Фото: Reddit

Другие пользователи форума отметили комичность ситуации и отличное чувство юмора работника парковки:

"Немного грубовато, видно, что колесо снято, должно быть, они работают над этим";

"Половина меня думает, что это просто пустая наклейка, наклеенная с целью розыгрыша. Но я встречал этих людей в реальной жизни, и другая половина меня думает, что внутри, скорее всего, находится настоящий штраф за незаконную парковку незарегистрированного автомобиля без уплаты налогов";

"Я инспектор дорожного движения, и, честно говоря, большинство из нас — обычные люди, мы смеемся, как и все остальные. Однако многие из нас переходят в "рабочий режим", когда находятся на улице, потому что приходится мириться со многими водителями";

"Очевидно, ее украли, обобрали и бросили, нужно как можно скорее подать объявление в полицию".

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