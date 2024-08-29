Жодних поблажок: дитину "оштрафували" за неправильне паркування (фото)

Іграшковий Mercedes-Benz був не в найкращому стані, а його переднє ліве колесо було від'єднано.

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Покинутому іграшковому автомобілю Mercedes-Benz виписали штраф за неправильне паркування після того, як він був кинутий на одному з тротуарів у Великій Британії. Про це розповів користувач із ніком calathiel94 на популярному форумі Reddit.

Співробітник дорожньої служби, схоже, захопився, виписавши штраф за паркування дитині, яку залишив на лобовому склі дитячого автомобіля.

Іграшковий Mercedes-Benz був не в найкращому стані, а його переднє ліве колесо було від'єднано.

"Помітив це порушення правил паркування дорогою на роботу сьогодні. Паркувальні наглядачі, як завжди, старанні", — написав користувач Reddit, додавши, що вулиця, про яку йдеться, розташована в Нортгемптоні.

Користувачі форуму відзначили комічність ситуації та відмінне почуття гумору працівника парковки Фото: Reddit

Інші користувачі форуму відзначили комічність ситуації й відмінне почуття гумору працівника стоянки:

"Трохи грубувато, видно, що колесо знято, мабуть, вони працюють над цим";

"Половина мене думає, що це просто порожня наклейка, наклеєна з метою розіграшу. Але я зустрічав цих людей у реальному житті, і інша половина мене думає, що всередині, найімовірніше, знаходиться справжній штраф за незаконне паркування незареєстрованого автомобіля без сплати податків";

"Я інспектор дорожнього руху, і, чесно кажучи, більшість із нас — звичайні люди, ми сміємося, як і всі інші. Однак багато хто з нас переходить у "робочий режим", коли перебуває на вулиці, тому що доводиться миритися з багатьма водіями";

"Очевидно, її вкрали, обібрали й кинули, потрібно якомога швидше подати оголошення в поліцію".

Раніше Фокус повідомляв, що бездомний ветеран отримав штраф за випускання мильних бульбашок. Сенді Снакенбург живе на чайові, які отримує від своїх виступів. Нещодавно співробітники одного з парків звинуватили його в тому, що він поширює "рідке сміття".

Також стало відомо, що пілот під час польоту зізнався, що не має дозволу на посадку. Нещодавно рейс авіакомпанії Alaska Airlines було відхилено від запланованого пункту призначення через приголомшливе зізнання одного з членів екіпажу. Він зробив несподіване оголошення по системі оповіщення.