Статистика коронавируса в Украине на 6 декабря: за сутки заболели 11 590 человек

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 813 306 случаев коронавируса.

По состоянию на утро 6 декабря было зафиксировано 11 590 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 13 825). Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Среди заболевших 627 детей и 493 медработника. Скончались за прошедшие сутки 167 человек (сутками ранее – 226), выздоровели 6 048 (сутками ранее – 14 724).

Всего за сутки сдали тесты на коронавирус 42 096 человек, из которых ПЦР-тестами воспользовались 33 308 человек, а ИФА – 8 788.

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 813 306 человек, а оправились от болезни 418 581 человек, умерли – 13 588.

За прошедшие сутки наибольшее количество заразившихся человек зафиксировано в Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Количество заболевших в регионах:

– м. Киев — 79 809 заболевших (1 518 за сутки);

– Винницкая область — 18 587 (111);

– Волынская область — 26 019 (226);

– Днепропетровская область — 44 080 (798);

– Донецкая область — 25 547 (434);

– Житомирская область — 31 967 (428);

– Закарпатская область — 24 541 (211);

– Запорожская область — 36 539 (817);

– Ивано-Франковская область — 39 373 (315);

– Киевская область — 43 219 (809);

– Кировоградская область — 6 254 (183);

– Луганская область — 7 027 (117);

– Львовская область — 49 831 (451);

– Николаевская область — 21 144 (410);

– Одесская область — 51 148 (1 002);

– Полтавская область — 25 228 (291);

– Ровенская область — 33 508 (316);

– Сумская область — 33 181 (497);

– Тернопольская область — 29 594 (228);

– Харьковская область — 59 285 (663);

– Херсонская область — 11 915 (184);

– Хмельницкая область — 32 286 (430);

– Черкасская область — 26 809 (577);

– Черновицкая область — 35 152 (228);

– Черниговская область — 21 263 (346).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 4 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 38, 97% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 21 239. Тогда было проведено 43 172 ПЦР-тестов.