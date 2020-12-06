Статистика коронавируса в Украине на 6 декабря: за сутки заболели 11 590 человек
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 813 306 случаев коронавируса.
По состоянию на утро 6 декабря было зафиксировано 11 590 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 13 825). Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
Среди заболевших 627 детей и 493 медработника. Скончались за прошедшие сутки 167 человек (сутками ранее – 226), выздоровели 6 048 (сутками ранее – 14 724).
Всего за сутки сдали тесты на коронавирус 42 096 человек, из которых ПЦР-тестами воспользовались 33 308 человек, а ИФА – 8 788.
С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 813 306 человек, а оправились от болезни 418 581 человек, умерли – 13 588.
За прошедшие сутки наибольшее количество заразившихся человек зафиксировано в Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.
Количество заболевших в регионах:
– м. Киев — 79 809 заболевших (1 518 за сутки);
– Винницкая область — 18 587 (111);
– Волынская область — 26 019 (226);
– Днепропетровская область — 44 080 (798);
– Донецкая область — 25 547 (434);
– Житомирская область — 31 967 (428);
– Закарпатская область — 24 541 (211);
– Запорожская область — 36 539 (817);
– Ивано-Франковская область — 39 373 (315);
– Киевская область — 43 219 (809);
– Кировоградская область — 6 254 (183);
– Луганская область — 7 027 (117);
– Львовская область — 49 831 (451);
– Николаевская область — 21 144 (410);
– Одесская область — 51 148 (1 002);
– Полтавская область — 25 228 (291);
– Ровенская область — 33 508 (316);
– Сумская область — 33 181 (497);
– Тернопольская область — 29 594 (228);
– Харьковская область — 59 285 (663);
– Херсонская область — 11 915 (184);
– Хмельницкая область — 32 286 (430);
– Черкасская область — 26 809 (577);
– Черновицкая область — 35 152 (228);
– Черниговская область — 21 263 (346).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 4 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 38, 97% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 21 239. Тогда было проведено 43 172 ПЦР-тестов.