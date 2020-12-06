Сухо, холодно и ветрено. В Украину пришел мощный антициклон

В ближайшие дни в стране будет солнечная погода, но температура воздуха существенно снизится.

В воскресенье, 6 декабря, в Украину пришел мощный антициклон, который принес с собой солнечную и морозную погоду. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, самая низка температура воздуха ожидается в восточных областях, где столбики термометров опустятся до -10 градусов.

"Мощный антициклон, по просьбе трудящихся и даже бездельников, отодвинул подальше облачность и в Украине засияло солнце. Правда, воздушная масса арктического происхождения ударила морозом… Сухо, холодно и ветрено. Холоднее сегодня – на востоке Украины, но с солнцем", – пишет Диденко.

В это же время, по данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни на дорогах стоит ожидать гололедицу. В воскресенье днем температура в среднем будет составлять около 0 градусов, а в ночь на понедельник местами снизится до –12 градусов. 6-7 декабря в Украине осадков не ожидается.

Морозная погода будет и 8-9 декабря с температурой ночью от -4 до -10 градусов на северо-востоке страны. 8 декабря в восточных областях будет от -9 до -15 градусов, днем от -1 до -6 градусов.

На юге страны и на Прикарпатье ночью ожидается от -1 до -6 градусов, а днем от -2 до +2 градусов.

В Киевской области 8 и 9 декабря также ожидается холодная и ясная погода. Температура ночью будет варьироваться от -5 до -10 градусов, а днем поднимется до -5 градусов.