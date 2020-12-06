В Украину не пустили солиста "Звуки Му" Петра Мамонова

Причина классическая — посещение Крыма.

5 декабря в аэропорту "Борисполь" во время оформления рейса из Турции пограничники остановили двух граждан РФ, среди которых — российский рок-музыкант, ведущий, участник группы "Звуки Му" Петр Мамонов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Петр Мамонов вместе с другой гражданкой РФ направлялся в Украину с, по его словам, личными целями. Работники ГПСУ выяснили, что прибывшие посещали временно оккупированный Крым незаконным путем. Теперь Мамонову и его спутнице запрещен въезд в Украину на 3 года.

Фото: ГПСУ

Оба вылетели из Украины в обратном направлении.

Напомним, летом 2019 года Петр Мамонов был госпитализирован с инфарктом.

ГПСУ продолжает активно не пускать граждан РФ, посещавших Крым в обход Украины. Так, 30 ноября в Украину не пустили ведущую российского телеканала РБК.