На местные выборы в Кривом Роге заманивают розыгрышем iPhone 12 (фото)

Инициатор акции в Инстаграм заявляет, что выбор кандидата не важен, главное — присутствие

За участие в голосовании на выборах мэра Кривого Рога можно выиграть последний iPhone или наушники марки Apple. Такую акцию рекламируют в Instagram на страничке Реальный Кривой Рог.

Для участия в акции нужно сфотографироваться с бюллетенем и отметить страничку розыгрыша. В историях у профиля уже немало криворожан, отметившихся на избирательных участках.

"Амбассадором" профиля стал украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич. Он, кстати, родился в Кривом Роге. Еще в прошлом туре он приглашал криворожан на выборы и расстраивался из-за низкой явки. В конце видео, опубликованного 5 дней назад, Анатолий спрашивает у молодежи, пошли ли бы они голосовать за iPhone 12, и получив утвердительный ответ, говорит "Так и сделаем".

Также "Реальный Кривой Рог" напоминает подписчикам, как действовать, если им запретят делать заветное фото. О том, за какого кандидата рекомендуется отдать голос, речи не идет.

Отметим, iPhone 12 с объемом памяти 64 гб на данный момент стоит 31 999 грн.

По данным ОПОРА, по состоянию на 16:00 явка избирателей в Кривом Роге составила 28%. Также гражданская сеть заявляет о нарушениях, таких как "подвоз" избирателей на участки неизвестными людьми и курьезных случаях — например, пожилая женщина пыталась проголосовать с паспортом СССР.

Напомним, в воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге начались повторные выборы мэра. Все избирательные участки открылись вовремя и без нарушений. За победу на местных выборах в Кривом Роге борются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (в первом туре получил 25,94% голосов) и кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).