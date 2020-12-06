В Крыму пляж на ЮБК засыпали землей из самосвала

Помимо вопросов с пресной водой, на полуострове добавилась новая экологическая проблема

Пляж в поселке Малый Маяк (Алушта) в оккупированном Крыму фактически уничтожили, засыпав землей и строительным мусором из самосвала. Фотографиями произошедшего поделилась пользователь Твиттера.

"Малый Маяк. ЮБК. Строительный мусор фактически в море. Такого даже у нас еще не было…", — подписала свой твит пользователь с ником RoksolanaToday&КрымUA.

В Телеграм-канале @kak_tam_krym пишут, что неподалеку производится планировка частного земельного участка, "но с вывозом лишнего грунта решили особо не заморачиваться…".

Подобный пляж в Малом Маяке в сезон выглядит так:

[ + – ] Фото: Google Maps

Напомним, в оккупированной Евпатории почти на месяц отключили горячую воду в целях экономии. Ранее воду перекрывали в Симферополе. Там в конце августа жители города вынуждены были жить без горячей воды, а холодную воду давали с 6:00 до 23:00. К третьему этапу холодная вода в городе начала подаваться по четыре часа в сутки — утром и вечером. Централизованную подачу горячей воды в Симферополь и окрестности планировали возобновить не раньше марта 2021 года.