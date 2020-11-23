В Евпатории новый способ экономии в "засуху": горячую воду отключают на месяц

Подачу горячей воды в оккупированной Евпатории прекращают 26 ноября и возобновят в конце декабря.

Руководитель компании-поставщика "Вода Крыма" Владимир Баженов во время заседания по водоснабжению Симферополя и районов заявил, что для экономии водного ресурса в Евпатории с 26 ноября по конец года будет прекращена подача горячей воды, передает издание "РИА Новости".

"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе", — сказал Баженов.

"Комсомольская правда" рассказывает, что с 24 августа "Вода Крыма" ввела в Симферополе первый этап ограничения водоснабжения, из-за чего жители города вынуждены были жить без горячей воды, а холодную воду давали с 6:00 до 23:00.

К третьему этапу холодная вода в городе начала подаваться по четыре часа в сутки — утром и вечером. Централизованную подачу горячей воды в Симферополь и окрестности планировали возобновить не раньше марта 2021 года.

"Радио Свобода" передала, что директор "Воды Крыма" Баженов заявил о почти 30 населенных пунктах оккупированного полуострова, которые находятся на "режимном водоснабжении".

"В целом, у нас 29 населенных пунктов, которые в связи с прекращением работы каптажей или скважин, переведены на режимное водоснабжение или подвоз. Алуштинский регион – 12 населенных пунктов, Бахчисарайский район – 5 населенных пунктов, наиболее проблемное – село Скалистое. Там было два каптажа, уровень воды упал до 100 кубов в сутки, что позволяет нам подавать воду всего лишь по 15 минут – с 6:00 до 6:15 утром и с 11:00 до 11:15 днем", — сказал Баженов.

Проблема водоснабжения Крыма возникла в 2014 году, когда после оккупации полуострова власти Украины решили перекрыть воду, которая поступала туда по Северо-Крымскому каналу. Через него обеспечивалось до 90% потребностей полуострова. На текущий момент жители Крыма получают воду из местных источников.

Напомним, Укргидрометцентр еще летом заявлял, что водохранилища в Крыму почти пусты.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце октября 2020 года сказал, что "Россия сама способна обеспечить Крым водой, чтобы не зависеть от Киева".