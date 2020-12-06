Зеленский посетил зону ООС в День Вооруженных сил Украины

Президент и военные обменялись подарками и приветствиями

Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Поводом для поездки стал День Вооруженных сил Украины. Президент поздравил бойцов с праздником и почтил павших героев.

"Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам", — заявил глава государства и вручил военным некие ценные подарки. Военнослужащие тоже не оставили главнокомандующего без подарка — вручили инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов, сообщают в ОП.

Также на сегодняшних торжествах президент заявил, что расходы на армию не сократятся "ни на гривну". "Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны", – отметил Зеленский.