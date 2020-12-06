Под Киевом упал самолет: двое пострадавших

Пилот самолета и инструктор получили многочисленные ушибы.

6 декабря под Киевом возле села Гоголев упал частный легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza N83MS. Об этом сообщает Полиция Киевской области и ГСЧС.

В самолете находились владелец самолета 1967 года рождения и инструктор 1957 года рождения. Оба получили многочисленные ушибы и доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта УК Украины.

По данным портала Airplane Pictures, ранее этот самолет летал в Италии.

Этим летом в Киевской области уже падал легкомоторный самолет. 17 июля, у села Наливайковка разбился легкомоторный самолет учебной школы Aviation Group. Тогда и в нем находились двое человек, которые получили травмы.