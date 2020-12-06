Битва экзитполов: в Кривом Роге не могут определиться, кто стал мэром

На Родине Владимира Зеленского состязаются представитель Слуги народа и ОПЗЖ

В Кривом Роге закончился второй тур выборов городского главы. За место мэра борются кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов и Слуга народа Дмитрий Шевчик. Результаты экзит-полов оказались противоположными.

Так, согласно экзитполу, проведенному по заказу фонда "Украинская политика", озвученного в эфире "Украина 24", победу одержал Дмитрий Шевчик с результатом 51,7%. Его оппонент набрал 47,2%.

А экзитпол от "Центра развития территорий" показал, что мэром станет кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов. Ему приписывают 58,86%, а Шевчику — 41,14% голосов избирателей.

Напомним, по данным ОПОРЫ, явка избирателей в Кривом Роге на 16:00 составила 28%. Избирателей на участки "заманивали" розыгрышем iPhone 12, а в ходе голосования было замечено немало нарушений.