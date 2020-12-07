На оккупированном Донбассе находится до трех тысяч российских военных, – Хомчак

Самый высший офицерский чин среди них – генерал-майор вооруженных сил России.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что на оккупированном Донбассе находится около трех тысяч кадровых российских военных. Об этом он сказал в интервью изданию Факты.

"По данным разведки, не больше трех тысяч. Это офицеры-инструкторы и офицеры, помогающие местным командирам. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины, других стран", – сказал Хомчак.

По его словам, самый высший офицерский чин среди них – генерал-майор вооруженных сил России.

"Самый высший чин, который нам известен, – генерал-майор вооруженных сил России (Руслан) Якубов", – сказал Хомчак.

Он добавил, что вся военная техника, которая находится в распоряжении боевиков на 100% поставляется из России. Там же осуществляется ее ремонт.

Хомчак также отметил, что недавно на неподконтрольную территорию Донбасса из России прибыло 10 – 12 групп российских снайперов.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина не будет силой отвоевывать оккупированные Россией территории Донбасса