Из Украины впервые запустили прямой рейс в Северную Македонию

В прошлом году Украина и Северная Македония заключили безвиз.

В воскресенье, 6 декабря, из Украины впервые запустили прямой авиационный рейс в Северную Македонию. Рейс Киев-Скопье осуществила украинская авиакомпания Windrose.

Об этом сообщается на странице МИД Украины в Facebook.

"Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и украинско-македонских контактов", – сказал по этому поводу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в прошлом году Украина и Северная Македония заключили безвиз.

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк выразила удовлетворение позитивной тенденцией развития двустороннего экономического сотрудничества.

"Несмотря на сложный год, связанный с пандемией COVID-19, за 9 месяцев 2020 года выходим на показатели большие, чем за весь 2019 год. В 2020 году ожидаем высокий показатель украинско-македонского товарооборота за последние 8 лет", – сказала Задорожнюк.

Первым авиарейсом в Северную Македонию прибыли представители украинских туристических компаний. Ожидается, что вскоре в Украину приедут представители около 20 македонских туроператоров для последующего создания "туристических карт".

Напомним, в марте этого года Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.