Из Украины впервые запустили прямой рейс в Северную Македонию
В прошлом году Украина и Северная Македония заключили безвиз.
В воскресенье, 6 декабря, из Украины впервые запустили прямой авиационный рейс в Северную Македонию. Рейс Киев-Скопье осуществила украинская авиакомпания Windrose.
Об этом сообщается на странице МИД Украины в Facebook.
"Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и украинско-македонских контактов", – сказал по этому поводу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он напомнил, что в прошлом году Украина и Северная Македония заключили безвиз.
Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк выразила удовлетворение позитивной тенденцией развития двустороннего экономического сотрудничества.
"Несмотря на сложный год, связанный с пандемией COVID-19, за 9 месяцев 2020 года выходим на показатели большие, чем за весь 2019 год. В 2020 году ожидаем высокий показатель украинско-македонского товарооборота за последние 8 лет", – сказала Задорожнюк.
Первым авиарейсом в Северную Македонию прибыли представители украинских туристических компаний. Ожидается, что вскоре в Украину приедут представители около 20 македонских туроператоров для последующего создания "туристических карт".
Напомним, в марте этого года Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.