Северная Македония стала тридцатым членом НАТО

Зеленский уже поздравил президента Стево Пендаровского со вступлением его страны в Альянс

В пятницу, 27 марта, Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.

Об этом сообщает сайт Североатлантического альянса.

Документ о присоединении к Североатлантическому договору передан в Государственный департамент США в Вашингтоне. Штаты являются депозитарием соглашения о создании Альянса.

"Северная Македония сейчас стала частью семьи НАТО, семьи из 30 стран и почти 1 млрд человек. Семьи, основанной на уверенности в том, что независимо от проблем, с которыми мы сталкиваемся, мы сильнее и безопаснее вместе", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Официальная церемония поднятия флага Северной Македонии возле штаб-квартиры Альянса состоится 30 марта.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил президента Северной Македонии Стево Пендаровского со вступлением страны в НАТО. Украинский лидер в Twitter выразил надежду, что Украина также станет полноправным членом НАТО.

Приему небольшого балканского государства с населением всего 2,1 млн человек долгое время препятствовал спор с Грецией из-за названия. Афины опасались, что государство с названием "Македония" может предъявить территориальные претензии к одноименной греческой провинции. Только после того, как Скопье в июне 2018 года согласился изменить название страны на Северную Македонию, препятствие к вступлению в НАТО было устранено.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе 2019 года македонский парламент одобрил переименование страны в Республику Северная Македония.

Послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу.

В феврале 2020 года парламент Северной Македонии ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО.

А в марте 2020 года Европейский Союз согласовал начало переговоров о членстве в организации Албании и Северной Македонии.